سلامة معروف يكشف آخر تطورات عملية إعادة إعمار قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأكد سلامة معروف، رئيس مكتب الاعلام الحكومي في قطاع غزة، أن هناك إجراءات متخذة عملياً لعملية إعادة الإعمار، منها رصيد منحة قطرية بـ50 مليون دولار، لافتا إلى أنه وصلت رسائل للمواطنين من حالات الهدم الكلي للبيوت، بضرورة إعدادات المخططات، وكذلك منحة أمريكية بالتنسيق مع (أونروا) و(UNDP).وأشار معروف في تصريحات لإذاعة (صوت الشعب)، مساء اليوم الاثنين، إلى أن الشهر المقبل، سيكون شهر انطلاق واقعي لإعادة اعمار قطاع غزة من أضرار العدوان الأخير، وكذلك ما تأخر اعماره من عدوان 2014 وغيرها.وقال معروف: "ما يميز إعادة الاعمار في هذا العدوان، هو جعل البنى التحتية على رأس الأولويات، وكان هناك توجه من الحكومة بترميم والإصلاح السريع للبنى التحتية"، مضيفا: "كجزء من وثيقة إعادة الاعمار، تم وضع ترميم البنى التحتية وليس فقط لما تدمر خلال العوان الأخير بل أيضاً لما تضرر سابقاً من الحصار واعتداءات الاحتلال".وفي السياق، أكد رئيس مكتب الاعلامي الحكومي، أن هناك رغبة من الجهات المانحة بالبدء في البيوت السكنية المدمرة وثم خلال فترة ليست ببعيدة سيتم الشروع بإعادة اعمار البنى التحتية.