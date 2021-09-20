هيئة الاسرى تكشيف آخر مستجدات الوضع الصحي للأسير أبو حميد

رام الله - دنيا الوطنكشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين، عن نتيجة الخزعة التي أجراها الأسير المريض ناصر أبو حميد، حيث تبين عدم وجود ورم سرطاني خبيث ولا جرثومي، بل تشير الترجيحات الى احتمالين: اما ان تكون الكتلة هي عبارة عن كتلة ملتهبة تحتاج لعملية جراحية ،والاحتمال الثاني أن تكون منطقة وجود الكتلة هي منطقة تالفة بالرئة.وتشير الهيئة الى انه سيتم عقد اجتماع يوم الخميس القادم بين أفراد الطاقم الطبي في مستسفى " برزيلاي" لبحث مشكلة الكتلة، وبعدها سيتم اتخاذ القرار حول ذلك، كما سيتم يوم الأحد القادم التواصل مع عيادة سجن عسقلان من قبل مستشفى "برزيلاي" لابلاغهم بالخطوات الطبية اللاحقة للبدء بعلاج الأسير. في الوقت ذاته لا زال أبو حميد يعاني من سعال وأوجاع حادة في الصدر والتقيؤ أحيانا، الى جانب تناوله 8 حبات من المضادات الحيوية يوميا.يذكر بأن الأسير أبو حميد (49 عاماً) من مخيم الأمعري بمدينة رام الله، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم بالسجن سبع مؤبدات و50 عاماً، وهو من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في المعتقلات، وكان قد تعرض منزلهم للهدم عدة مرات على يد قوات الاحتلال، وحرمت والدتهم من زيارتهم لعدة سنوات.