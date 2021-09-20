مدير مستشفى غزة الأوروبي: نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تسطيح للمنحنى الوبائي

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، اليوم الاثنين، أن حالات كورونا التي تصل المستشفى تشهد استقراراً ملحوظاً، مضيفًا "مطمئنون تجاه الحالة الوبائية من حيث سيطرة الوزارة عليها".وقال العقاد لإذاعة (الأقصى): "نتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تسطيح للمنحنى الوبائي ومن ثم العودة للانخفاض والانكسار".وذكر أن المنحنى الوبائي لا زال مرتفعاً والوزارة على جهوزية تامة للتعامل مع أي تطورات.وأشار العقاد إلى أن الموجة الثالثة هي أسرع انتشاراً وفتكاً، وتستهدف فئات عمرية مختلفة، مبيِّنًا أن عنصر الشباب مستهدفين بقوة، كما أن غالبية من توفوا لم يتلقوا التطعيم.وأضاف "نستقبل الحالات من جميع محافظات قطاع غزة، وجُل المرضى الذين يصلون لمستشفى الأوروبي هم محولون من مشافي أخرى لحاجتهم لدعم بالأوكسجين".