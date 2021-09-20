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دولي

كوريا الشمالية تعلق على صفقة الغواصات النووية الأسترالية الأمريكية

كوريا الشمالية تعلق على صفقة الغواصات النووية الأسترالية الأمريكية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أن التحالف الأمريكي الجديد في آسيا والمحيط الهادئ، والصفقة الأمريكية لتزويد أستراليا بغواصات نووية، قد يؤديان إلى سباق تسلح نووي في المنطقة.

ووفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية عن مسؤول في وزارة الخارجية، حيث قال: "إن هذه أعمال غير مرغوب فيها وخطرة جداً ستخلّ بالتوازن الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتطلق سلسلة من سباق التسلح النووي".

وأضاف المسؤول في الخارجية: "هذا يظهر أن الولايات المتحدة هي المسؤول الرئيسي الذي يعرض للخطر النظام الدولي لمنع الانتشار النووي".

وتابع المسؤول: "من الطبيعي تماماً أن تدين الدول المجاورة بما في ذلك الصين هذه الأعمال باعتبارها تصرفات غير مسؤولة لتدمير السلام والاستقرار في المنطقة".

وأكد أن كوريا الشمالية ستتخذ بالتأكيد رد فعل مضاد في حال كان لذلك تأثير سلبي ولو طفيف على أمن البلاد.

وأجرت عاصمة كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي تجربة إطلاق ناجحة لصاروخ بالستي من غواصة، لتصبح سابع دولة في العالم تمتلك هذه التكنولوجيا، وقبل ساعات من ذلك أطلقت كوريا الشمالية المسلّحة نووياً صاروخين باتجاه البحر.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اتفاقية أمنية جديدة بين  أستراليا وأمريكا وبريطانيا تهدف إلى مواجهة  نفوذ الصين في المحيطين الهادي والهندي.

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