حماس ترد على دعوات إسرائيلية لتصفية أسرى نفق الحرية

رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع، أن دعوة رئيس حزب القوة اليهودية ايتمار بن غفير لتصفية أسرى نفق الحرية، في ‎جنين تدلل على العقلية الإجرامية للاحتلال، وشراكة أحزابه المختلفة في عداء شعبنا وممارسة العنصرية.وأشار القانوع في تصريح وصل "دنيا الوطن" إلى أن هذه الدعوة تعزز ما أظهره استطلاع جديد لمجموعة من الخبراء والأكاديميين الأمريكيين بأن "إسرائيل" تمارس الأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني.وكان عضو الكنيست الإسرائيلي من الصهيونية الدينية إيتمار بن غفير، حكومة الاحتلال وقيادة الجيش على خلفية اعتقال الأسرى الفلسطينيين الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع.ونقلت القناة 20 عن بن غفير قوله في رده على اعتقال الأسرى، أنه كان يتوجب على جنود الجيش قتلهم وليس اعادتهم أحياء إلى السجن.