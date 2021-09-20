هيئة الأسرى: الأربعاء موعد النظر بالاستئناف المقدم ضد قرار الاعتقال الإداري للأسير الفسفوس

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الإثنين، أنه تم تحديد جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل الهيئة للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وذلك بعد غد الأربعاء 22 أيلول الجاري في محكمة "عوفر" العسكرية.وأوضحت الهيئة أن هذا الاستئناف الثالث الذي يتقدم به الطاقم القانوني العامل بالهيئة ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس.وأضافت أن الأسير الفسفوس محتجز حالياً داخل سجن "عيادة الرملة" بوضع صحي صعب ومقلق، وذلك بعد مرور 68 يوماً على إضرابه، حيث يعاني من أوجاع حادة في كافة أنحاء جسده خاصة في منطقة الكلى ورجليه، كما يشتكي من آلام في الرأس، ونغزات في القلب، وخسر من وزنه ما يقارب 30 كغم، ومن شدة الألم لا يستطيع الأسير النوم، ومن المتوقع أن يتوقف الفسفوس عن شرب الماء في حال عدم إيجاد حل جدي لقضيته.من الجدير ذكره أن الأسير الفسفوس يبلغ من العمر (32 عاماً) وهو من بلدة دورا قضاء الخليل معتقل منذ تاريخ 17/10/2020 وهو متزوج وأب لإبنة.