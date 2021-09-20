"الإعلام" تدعو إلى احترام الخصوصية في النشر

رام الله - دنيا الوطندعت زارة الإعلام، اليوم الإثنين، المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إلى احترام الخصوصية عند نشر أو تداول مقاطع مصورة.وأكدت وزارة الاعلام في بيان صحفي، أن نشر أو تداول شريط لمسن في محافظة الخليل انتهاك لخصوصيته، وتجاوز لقانون المطبوعات والنشر رقم (9) لسنة 1995، وفعل لا يندرج في إطار حرية الرأي والتعبير، كما ينتهك أخلاقيات العمل الإعلامي، ويُشكل استباقًا لأحكام القضاء وإجراءاته.وحثت كل المساهمين في صناعة المحتوى الإخباري ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتكام إلى القانون، الذي لا يسمح بالاعتداء على خصوصية الآخرين أو اختراقها بأي حال.وشددت على التقيد بما نص عليه القانون من "عدم المساس بحرية الأفراد وحياتهم الخاصة".