مرشحة يابانية: نشر الصواريخ الأمريكية في البلاد حاجة ملحة





ووصفت وزيرة الشؤون الإدارية والاتصالات السابقة سيكو نودا المناقشة بأنها خطيرة للغاية، مشيرةً إلى أنه في مثل هذه الحالة، يجب أن تحظى الدبلوماسية بالأولوية على الحشود العسكرية.



وانطلقت حملة في 17 أيلول/ سبتمبر في اليابان قبيل انتخابات 29 أيلول/ سبتمبر لاختيار رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي سيصبح أيضًا رئيس الوزراء الجديد.





رام الله - دنيا الوطنأفادت سناء تاكايشي، المرشحة لمنصب رئيس الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان ووزيرة العدل الأسبق، أنها تعتزم إجراء حوار نشط مع الولايات المتحدة بشأن نشر صورايخ متوسطة أمريكية الصنع في حال أصبحت رئيسة للوزراء.وقالت تاكايتشي، خلال مناظرة على قناة فوجي التلفزيونية: "أعتقد أن نشر الصواريخ متوسطة المدى ضروري للغاية من بين أمور أخرى، لحماية أراضينا وشعبنا، مؤكدةً أن نشرها يمثل رادعًا في المنطقة لكوريا الديمقراطية والصين".بدوره، بيّن تارو كونو، الوزير المسؤول عن التطعيم ضد فيروس كورونا، أن مثل هذه الخلافات لا معنى لها حتى يتم تخصيص دور للولايات المتحدة واليابان بشكل مناسب في إطار تحالفهما الاستراتيجي.من جهته، أشار فوميو كيشيدا وزير الخارجية السابق إلى أن الكثير سيعتمد على تفاصيل مثل هذه الخطة، وعلى رد فعل السكان.