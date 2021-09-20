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شاهد: ثوران بركان (كومبري فييخا) في جزيرة لابالما الأسبانية

شاهد: ثوران بركان (كومبري فييخا) في جزيرة لابالما الأسبانية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أجلت السلطات الإسبانية (40) شخصاً يعانون من مشاكل في الحركة، وبعض الماشية إلى مناطق أكثر أمناً، قبل ثوران بركان (كومبري فييخا) بجزيرة لابالما، إحدى جزر الكناري الإسبانية.

وقال البلدية في بيان لها فور ثوران البركان على السكان التزام أقصى درجات الحذر، والبقاء بعيداً عن المنطقة وتجنب القيادة على الطرق، مطالبةً سكان القرى القريبة الذهاب إلى واحد من خمسة مراكز لإجلائهم ونشرت جنوداً للمساعدة.

وأفاد أنخيل فيكتور توريس، رئيس جزر الكناري، للتلفزيون الإسباني إنه لا توجد تقارير إلى الآن عن حدوث إصابات.

ونشر بيدرو سانتشيث رئيس وزراء إسبانيا على تويتر، أنه أرجأ سفره إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتجه إلى لا بالما.

وقال المعهد الجغرافي الوطني إن الثوران السابق في لابالما كان في عام 1430، وفي عام 1971 قُتل رجل وهو يلتقط صوراً بالقرب من تدفقات للحمم لكن لم تلحق أي أضرار بالممتلكات.

 


 

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