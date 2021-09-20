نزال: نشهد حالة من بدء الانكسار في المنحنى الوبائي لفيروس (كورونا) في الضفة

رام الله - دنيا الوطنقال مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة نجي نزال: إن هناك حالة من بدء الانكسار في المحنى الوبائي الخاص بفيروس "كورونا"، خاصة في محافظات الضفة الغربية.وأكد نزال لإذاعة (صوت فلسطين)، أنه وخلال الـ4-5 أيام الماضية بدأ المنحنى الوبائي بالانكسار وذلك خاصة في المحافظات الشمالية وهذا يشمل عمليات الإدخال في المستشفيات لمرضى فيروس كورونا.وأشار إلى أنه لا شك بأن هناك ارتفاع في أعداد الوفيات ووجود حالة خطرة في العناية المكثفة ولكن بالرغم من هذا فهناك انكسار للمنحنى.وفيما يتعلق بالتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، أوضح نزال أنه لا علاقة بين الانكسار وإلتزام المواطنين خاصةً وأن هناك حالة كبيرة من عدم الإلتزام لديهم إن كان بإرتداء الكمامات أو حتى بالتباعد الاجتماعي.ولفت نزال إلى أن التطعيم بلقاح كورونا كان له الدور الأكبر في انخفاض اعداد الإصابات بفيروس كورونا، داعياً المواطنين لتلقي التطعيمات تفادياً للإصابة بالفيروس.