شؤون فلسطينية

العمل الزراعي يرصد 8 انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال أغسطس

العمل الزراعي يرصد 8 انتهاكات بحق الصيادين من قبل الاحتلال خلال أغسطس
رام الله - دنيا الوطن
رصدت دائرة الضغط والمناصرة في اتحاد لجان العمل الزراعي ومن خلال لجان الصيادين التابعة لها، 8 انتهاكات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الصيادين ومراكبهم داخل البحر، من عمليات إطلاق نار وضخ المياه العادمة، بهدف إعاقة عملهم وترهيبهم من دخول مصدر رزقهم الوحيد الا وهو البحر.

وشهد شهر أغسطس تراجعا في عدد الاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين مقارنة بالأشهر السابقة التي وثقت وواكبت العديد من الإصابات المباشرة وعمليات الاعتقال وسرقة وتخريب معدات الصيادين وشباكهم داخل البحر.

والجدير ذكره أن شهر أغسطس شهد قرار بتوسيع مساحة الصيد الى 12 ميل بحري بعد أن كانت المساحة المسموح فيها هي 6 ميل فقط، وهذا ما كان يكبل الصيادين في عملهم ويمنعهم من دخول البحر بالشكل المطلوب، مما يؤدي الى شح في كميات الصيد وبذلك تراجع في دخل الصيادين والمستوى المعيشي الخاص بهم وبأسرهم.

وتسعى عمليات التوثيق اليومية وإصدار البيانات الشهرية التي يرصدها وينشرها اتحاد لجان العمل الزراعي من خلال لجانه المنتشرة في مختلف المناطق، الى فضح كافة الاعتداءات والممارسات العدوانية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين العاملين داخل البحر، ورفع هذه القضايا على المستوى المحلي والدولي، واشغال المنصات الحقوقية من أجل انصاف هؤلاء الصيادين أمام الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

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