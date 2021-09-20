عضو كنيست يطالب بقتل أسرى نفق الحرية الستة

رام الله - دنيا الوطنكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير، تقدم باعتراض لقيادة جيش الاحتلال والحكومة عقب عملية إعادة اعتقال الأسرى الستة أبطال "نفق الحرية" في سجن "جلبوع".وحسب ما أوردته القناة 20، فقد أفادت بأن بن غفير طالب جنود الاحتلال قتل الأسرى الستة وليس إعادتهم أحياء إلى السجن.يذكر أن ستة من الأسرى الفلسطينيين وهم: زكريا الزبيدي، محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفيعات، استطاعوا في مطلع شهر سبتمبر الجاري الفرار من سجن "جلبوع" الإسرائيلي الذي يعتبر الأشد حراسة، بواسطة نفق، في حين تمكن جيش الاحتلال أمس إكمال اعتقالهم وإعادتهم للسجن مجددًا.