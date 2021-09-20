مجدلاني يوضح سبب تأخر دفع مخصصات الأسر الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني " أن الحكومة الفلسطينية لم تتسلم أياً من الأموال التي يساهم بها الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري 2021 وحتى الآن."وتابع د. مجدلاني " منذ بداية العام أبلغنا الاتحاد الأوروبي انه لن يتم دفع أي أموال حتى الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمراجعات الفنية والإدارية المتعلقة بالأموال التي يدعم بها الاتحاد عدداً من الدول."وأوضح الوزير أن تأخير دفع الأموال أدى الى عدم دفع الحكومة المساعدات النقدية للأسر المستفيدة في موعدها المحدد حيث أن الحكومة الفلسطينية اضطرت للاقتراض من البنوك لدفع جزء من الدفعة الوحيدة التي تم صرفها للأسر خلال العام الحالي.واكد الوزير د.مجدلاني أن الوزارة تبذل جهوداً حثيثة بالتعاون مع وزارة المالية لتأمين صرف مخصصات الأسر الفقيرة في أقرب وقت ممكن.