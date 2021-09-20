دولي

أزمة الغواصات.. أستراليا ترفض التُهم الفرنسية بالكذب والخيانة

أزمة الغواصات.. أستراليا ترفض التُهم الفرنسية بالكذب والخيانة
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
رفض سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي، الاتّهامات الفرنسيّة لبلاده بالكذب والخيانة بعد قرار أستراليا بالانسحاب من اتّفاق لشراء غوّاصات فرنسيّة لصالح أخرى أمريكية تستخدم الطاقة النووية.

وقال موريسون  لصحافيّين في سيدني: "أعتقد أنه كان لديهم كلّ الأسباب ليعرفوا أن مخاوف جدية وعميقة راودتنا، بأن الإمكانات التي تملكها غواصات من فئة (أتاك) لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجيّة، وقد أوضحنا بشكل تام أننا سنتخذ قراراً مبنيّاً على مصلحتنا الوطنية"، وفق (فرانس 24).

وأثار إلغاء صفقة شراء الغواصات الفرنسية غضب فرنسا، ما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استدعاء سفيري بلاده من كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة.

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