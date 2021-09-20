شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في الضفة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان في الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، شابا واستدعت شقيقه في بيت لحم.

وأفادت مصادر امنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سامي إبراهيم الهريمي (18 عاما)، وسلمت شقيقه نور الدين، بلاغا لمراجعة مخابراتها على معبر 300 العسكري، وذلك بعد دهم منزلهما وتفتيشه في منطقة أبو انجيم، شرق بيت لحم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأضافت، ان تلك القوة اقتحمت مناطق رخمة، ورفيده، وبيت فالوح، ووحرملة، دون ان يبلغ عن اعتقالات فيها.

إلى ذلك، اختطفت قوات خاصة اسرائيلية "مستعربون"، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الشاب خير مشرف عادل الريماوي من قرية بيت ريما شمال مدينة رام الله، بعد ان تسللت الى البلدة بسيارتين مدنيتين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين يبرود واحتجزت الشاب محمد العموري لساعات قبل الافراج عنه، واقتحمت أيضا بلدة ترمسعيا، وضاحية التربية والتعليم، والمنطقة المحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري ببلدة بيتونيا غرب مدينة رام الله.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا من بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية وأمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن منير فرح مناصرة (47 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته، واستولت على مبلغ 150 ألف شيقل.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، ومداخل بلدتي حلحول، وسعير، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات ركابها.

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