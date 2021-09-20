شؤون فلسطينية

طالع آخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة

طالع آخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2021/09/21  يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 2021/09/22  يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2021/09/23  يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 31-20 31-19 29-19 بيت لحم 31-20 31-19 29-19
رام الله والبيرة 30-19 30-18 28-18 طولكرم 33-21 33-21 31-21
نابلس 32-21 32-20 30-20 قلقيلية 33-21 33-21 31-21
جنين 34-23 34-22 32-22 سلفيت 31-20 31-19 29-19
طوباس 35-24 35-23 33-23 روابي 32-21 32-20 30-20
الخليل 30-20 30-19 28-18 غزه 32-22 32-22 30-22
أريحا 40-28 40-27 38-27 خانيونس 32-22 32-22 30-22
الأغوار الشمالية 38-26 38-25 36-25 رفح 33-21 33-21 31-20

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