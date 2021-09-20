طالع آخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الثلاثاء 2021/09/21 يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الأربعاء 2021/09/22 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس 2021/09/23 يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي