طالع آخر تطورات الحالة الجوية بفلسطين خلال الأيام المقبلة
يكون الجو، اليوم الاثنين، حارا نسبياً إلى حار، و يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو معتدلا في معظم المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الثلاثاء 2021/09/21 يكون الجو حارا نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الأربعاء 2021/09/22 يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2021/09/23 يكون الجو غائما جزئيا ومعتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الاغوار، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|31-20
|31-19
|29-19
|بيت لحم
|31-20
|31-19
|29-19
|رام الله والبيرة
|30-19
|30-18
|28-18
|طولكرم
|33-21
|33-21
|31-21
|نابلس
|32-21
|32-20
|30-20
|قلقيلية
|33-21
|33-21
|31-21
|جنين
|34-23
|34-22
|32-22
|سلفيت
|31-20
|31-19
|29-19
|طوباس
|35-24
|35-23
|33-23
|روابي
|32-21
|32-20
|30-20
|الخليل
|30-20
|30-19
|28-18
|غزه
|32-22
|32-22
|30-22
|أريحا
|40-28
|40-27
|38-27
|خانيونس
|32-22
|32-22
|30-22
|الأغوار الشمالية
|38-26
|38-25
|36-25
|رفح
|33-21
|33-21
|31-20
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