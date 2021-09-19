راصد جوي: كتلة هوائية خريفية وانخفاض ملموس على الحرارة نهاية الأسبوع





ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن الجو سيكون يوم الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.





رام الله - دنيا الوطنقال الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، إن التوقعات تشير إلى وجود كتلة هوائية خريفية، وانخفاض ملموس على الحرارة، نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد الأجواء الحارة نسبياً التي نعيشها نهاراً هذه الأيام.