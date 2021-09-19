شؤون فلسطينية

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية وانخفاض ملموس على الحرارة نهاية الأسبوع

راصد جوي: كتلة هوائية خريفية وانخفاض ملموس على الحرارة نهاية الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قال الراصد الجوي، ليث العلامي، مساء اليوم الأحد، إن التوقعات تشير إلى وجود كتلة هوائية خريفية، وانخفاض ملموس على الحرارة، نهاية هذا الأسبوع، وذلك بعد الأجواء الحارة نسبياً التي نعيشها نهاراً هذه الأيام.

ووفق دائرة الأرصاد الجوية، فإن الجو سيكون يوم الاثنين، حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أخبار ذات صلة

نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن &#34;الاختصاص الأصيل لتنظيم العقود والمستندات القانونية&#34;

نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن "الاختصاص الأصيل لتنظيم العقود والمستندات القانونية"

الأحمد: لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون تحرير الأسرى

الأحمد: لا أمن ولا سلام ولا استقرار دون تحرير الأسرى

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب المدينة

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب المدينة

الحساينة: من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الخيارات من أجل الدفاع عن الأسرى

الحساينة: من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الخيارات من أجل الدفاع عن الأسرى

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس نايف الرجوب

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس نايف الرجوب

حماس تشن هجوماً كبيراً على العضو العربي في (كنيست) وليد طه

حماس تشن هجوماً كبيراً على العضو العربي في (كنيست) وليد طه

شاهد: إعلام الاحتلال يوثق لحظة دخول كممجي وانفيعات لمدينة جنين

شاهد: إعلام الاحتلال يوثق لحظة دخول كممجي وانفيعات لمدينة جنين

&#34;الوطني&#34; يطالب بالضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى

"الوطني" يطالب بالضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن &#34;الاختصاص الأصيل لتنظيم العقود والمستندات القانونية&#34;

نقابة المحامين تصدر بياناً بشأن "الاختصاص الأصيل لتنظيم العقود والمستندات القانونية"

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب المدينة

جنين: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب المدينة

الحساينة: من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الخيارات من أجل الدفاع عن الأسرى

الحساينة: من حق الشعب الفلسطيني أن يسلك كل الخيارات من أجل الدفاع عن الأسرى

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس نايف الرجوب

الاحتلال يمدد الاعتقال الإداري للقيادي في حماس نايف الرجوب

&#34;الوطني&#34; يطالب بالضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى

"الوطني" يطالب بالضغط لعقد مؤتمر للدول الأطراف باتفاقيات جنيف لبحث قضية الأسرى

&#34;الشخصيات المستقلة&#34; تكرم الاتحاد العام لذوي الإعاقة بغزة

"الشخصيات المستقلة" تكرم الاتحاد العام لذوي الإعاقة بغزة

إجراء انتخابات كتلة الصحفي الفلسطيني لدورة 2021

إجراء انتخابات كتلة الصحفي الفلسطيني لدورة 2021

&#34;التعليم العالي&#34; تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

"التعليم العالي" تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

منوعات

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن &#34;الهيبة&#34;

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن "الهيبة"

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل &#34;met gala&#34;

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل "met gala"

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل &#34;السيدة زينب&#34; بسبب الراقصة دينا

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل "السيدة زينب" بسبب الراقصة دينا

عربي

لبيد يطرح على سامح شكري خطة &#34;الاقتصاد مقابل الأمن&#34; لتحقيق التهدئة بالقطاع

لبيد يطرح على سامح شكري خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحقيق التهدئة بالقطاع

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت