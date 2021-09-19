حماس تشن هجوماً كبيراً على العضو العربي في (كنيست) وليد طه

الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن تصريحات عضو الكنيست عن القائمة العربية وليد طه التي قال فيها إن أي عدوان على غزة لن يهدد استقرار الحكومة الإسرائيلية، وإن حزبه لن يغادر الحكومة وسيبقى فيها، مدانة بأشد العبارات.





وأضاف في تصريح نقلته وكالة (شهاب)، بأن هذه الكلمات، "لا تعبر عن أصالة شعبنا في الداخل المحتل".





وقال القانوع: إن هذه التصريحات، "تمثل سقوطاً وطنياً وقيمياً، وانسلاخاً عن الهوية الفلسطينية العربية، ولا تخدم إلا أهداف الاحتلال الصهيوني التي تعمل على تمزيق وحدة شعبنا ومكوناته الوطنية والنيل من صموده".





وحيى المتحدث باسم حركة حماس، جماهير شعبنا الفلسطيني في أراضي عام 48، الذين انتصروا للقدس والأسرى، ولا يزالون متمسكين بأرضهم وهويتهم الوطنية، ويرفضون سياسة الاحتلال العنصرية وهمجيته بحق شعبنا ومقدساته.





ودعا جماهير شعبنا في أراضي عام 48، وقواه الحية وأحزابه المختلفة إلى إدانة هذا الموقف اللاوطني، والذي لا يمثل إلا وليد طه بذاته.

رام الله - دنيا الوطن