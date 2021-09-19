شؤون فلسطينية

"الشخصيات المستقلة" تكرم الاتحاد العام لذوي الإعاقة بغزة

"الشخصيات المستقلة" تكرم الاتحاد العام لذوي الإعاقة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
قام وفد تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة في قطاع غزة برئاسة الدكتور ياسر الوادية عضو لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس تجمع بتكريم الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقدم درع التكريم المستشار سمير موسى مساعد رئيس التجمع في فلسطين والشتات إلى الأستاذ حسن على الزعلان رئيس الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة المهمة من أبناء شعبنا وتقديم كل يد
العون والمساعدة لهم.

وأضاف فرج البلتاجي عضو قيادة تجمع الشخصيات المستقلة على أهمية تعزيز كافة الإمكانيات لدعم الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تكاثف كل الجهود وصولاً إلى تقديم كل ما من شانه الارتقاء بواقع هذه الشريحة إلى الأفضل.

من جهتها قامت سوسن الخليلي منسق اللجنة بالتجمع بشرح الاحتياجات المطلوبة لدعم الاتحاد العام، داعية إلى عمل كل ما من شأنه مساعدة هذه الشريحة المهمة.

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