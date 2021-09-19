فيديو.. الاحتلال ينشر مشاهد من الجو لحظة اعتقال كممجي وانفيعات شرق جنين

الشرطة "الإسرائيلية":

نشرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مشاهد جديدة، لحظة اعتقال قوة من وحدة "اليمام" الخاصة، للأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، الليلة الماضية، شرق جنين.





كما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال مشاهد من الجو، لحظة اعتقال الأسيريْن، وقال: "هكذا كان النشاط العملياتي في الليل في جنين لاعتقال الأسيرين".

وأضاف: "تمت المهمة بالتعاون مع السرب 100 التابع لسلاح الجو والوحدة 9900 التابعة لشعبة الاستخبارات".



















