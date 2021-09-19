أسرى الجهاد الإسلامي يرفضون تشتيتهم ويقررون الاعتصام بساحات السجون

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الطوارئ العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال، إقدامها على عدد من الخطوات لمواجهة الإجراءات القمعية التي تقوم بها مصلحة السجون ضد أسرى الحركة.وأكدت لجنة الطوارئ في رسالة لها وصلت مؤسسة "مهجة القدس" للشهداء والأسرى والجرحى أن عشرات الأسرى من حركة الجهاد الإسلامي يعلنون رفضهم البقاء مشتتين في غرف وأقسام السجون والمعتقلات.وشددت اللجنة على أنه "ضمن خطوات المواجهة والمقاومة لكل الاعتداءات الوحشية التي تقوم بها مصلحة السجون الصهيونية، سيعتصم أسرى الجهاد الإسلامي في ساحات السجون للمطالبة بالانضمام إلى زملائهم من أبناء الحركة في الزنازين والمعازل أو العودة إلى ما كانت عليه أوضاعهم إلى ما قبل السادس من أيلول/سبتمبر الجاري.ولفتت لجنة الطوارئ إلى أن وحدات وقوات القمع داخل السجون تتحضر للاعتداء عليهم.