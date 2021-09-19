بيني غانتس: إذا حاولت المنظمات الفلسطينية رفع رؤوسها "سنتصرف بحزم"

وكانت (إذاعة 103fm) نقلت عن المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، بعد إتمام عملية اعتقال الأسرى الستة، قوله: "مستعدون للتعامل مع رد من الجهاد وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة".





وأضافت: "يمكن أن يكون الرد على شكل عمليات مسلحة وغيرها - وكل بالون يطلق من غزة نرد عليه بقصف من طائرة مقاتلة، وكل عملية سيكون عليها رد عنيف".









رام الله - دنيا الوطنقال وزير جيش الاحتلال، بيني غانتس، اليوم الأحد، إن حكومته "لا ترغب في تعطيل روتين حياة الفلسطينيين في الضفة وغزة، لكن إذا حاولت المنظمات رفع رؤوسها سنتصرف بحزم"، وفق تعبيره.