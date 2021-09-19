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لبيد يطرح على سامح شكري خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحقيق التهدئة بالقطاع

لبيد يطرح على سامح شكري خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحقيق التهدئة بالقطاع
خلال لقاء السيسي وبينت
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إن المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري كانت ودية ودافئة، وأنه طرح عليه خلالها خطة "الاقتصاد مقابل الأمن" لتحقيق التهدئة في قطاع غزة.

وأضاف في تغريدة له على (تويتر) اليوم أن كلا الجانبين يرغب في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الوزيرين لبيد وشكري أعربا عن عمق ارتياحهما للقاء الناجح الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.

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