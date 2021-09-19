

وقالت كتلة الصحفي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عن، أنه تم إجراء انتخابات كتلة الصحفي الفلسطيني لدورة 2021 يوم الاحد الموافق ١٢أيلول/سبتمبر/٢٠٢١ في مركز غزة للتنمية

وذلك بعد انتخابات مركزية في المناطق والتي تشكل عبر نتائجها الجمعية التمثيلية.



وجديراً بالذكر أن الانتخابات قد أُجريت بوجود الدكتور سهيل الهندي رئيساً لتجمع النقابات والاستاذ على العامودي رئيساً للدائرة الإعلامية والدكتور فرج الغول ممثلاً عن المجلس التشريعي.



وأُجريت الانتخابات على مقعد الرئيس وفاز فيها الصحفي عماد زقوت، وكذلك نائب الرئيس وفازت فيه الصحفية سميرة نصار، وكذلك رئيس الجمعية التمثيلية وفاز فيها الصحفي رامي خريس.



وأعضاء المجلس 13 عضواً، سبعة منهم عن المناطق الكبرى

أنس الشريف، وردة الزبدة، أيمن العمريطي، بهاء الغول، عمر الهندي، رمضان الأغا، جمال عدوان، وعن الصحفيات إسراء العرعير، مرج الزهور، محمود أبو هين، وعن المؤسسات اسلام بدر ، حازم الحلو.



رام الله - دنيا الوطنأُجريت في مدينة غزة، اليوم الأحد، انتخابات كتلة الصحفي الفلسطيني لدورة 2021، وذلك في ظل اهتمام ملحوظ من دائرة العمل النقابي والدائرة الإعلامية.