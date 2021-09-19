زياد النخالة يوجه رسالة خاصة لأسرى "جلبوع"
وجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة رسالة خاصة للأسرى الذي هربوا من سجن "جلبوع" وتمكنت سلطات الاحتلال من إعادة اعتقالهم.
وقال القائد في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً".
وأضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".
وخاطب النخالة الأسرى قائلاً: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة"، متابعاً: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم".
وأشاد في رسالته قائلاً للأسرى الستة: "كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه"، مثمناً بطولاتهم فقال: "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".
ووصف فعلهم: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".
وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه الأسرى الستة فقال: "مهما فعلوا ، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم".
وأكد: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".
ووجه النخالة التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو، الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار، يواجهون وحدهم، فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".
وتابع: "قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
وأضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".
وخاطب النخالة الأسرى قائلاً: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة"، متابعاً: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم".
وأشاد في رسالته قائلاً للأسرى الستة: "كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه"، مثمناً بطولاتهم فقال: "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".
ووصف فعلهم: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".
وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه الأسرى الستة فقال: "مهما فعلوا ، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم".
وأكد: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".
ووجه النخالة التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو، الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار، يواجهون وحدهم، فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".
وتابع: "قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".
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