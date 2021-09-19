زياد النخالة يوجه رسالة خاصة لأسرى "جلبوع"





وقال القائد في رسالته التي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها: إن "الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قوياً وفتياً".



وأضاف: "طوينا القلب عليكم خوفاً وعشقاً، وكذا فعل كل حر في هذا العالم".



وخاطب النخالة الأسرى قائلاً: "لقد اختصرتم إرادة شعب في لحظه سكون تتخطفها ارتجافات كثيرة"، متابعاً: "ستة رجال وحدتم الشعب الفلسطيني بل الأمه وأحرار العالم خلفكم".



وأشاد في رسالته قائلاً للأسرى الستة: "كان عشقكم للحرية وفلسطين أكبر من معتقلات العدو وزنازينه"، مثمناً بطولاتهم فقال: "ستة رجال أعلى من قامات كل الرجال".



ووصف فعلهم: "إن فعلكم تكشف عن فرسان من رصاص"، مضيفاً: "لقد أديتم ما كان ممكناً وكنتم بذلك رموزاً للحرية ورموزاً لفلسطين".



وعبر عن بالغ الأثر الذي تركه الأسرى الستة فقال: "مهما فعلوا ، فأنتم الأحرار الذين غرستم في مهمتكم راية الحرية في مواجهه الاحتلال , وبلغتم ذروة المجد وعانقتم الحرية التي سعيتم لها وحولتم أيامنا أكثر إشراقاً وأكثر أملاً رغم اعتقالكم".



وأكد: "ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعبٌ ومقاومة من جنين حتى غزة".



ووجه النخالة التحية لجميع الأسرى في السجون فقال: "لا يفوتني توجيه التحية والفخر لرجال الجهاد في معتقلات العدو، الذين يواجهون إجراءات العدو القمعية بكل بسالة واقتدار، يواجهون وحدهم، فلا كلمات تليق بهم وبشجاعتهم, والحزن على الذين تركوهم وحدهم".



وتابع: "قدرنا أن نمضي ونعد لمعركة أخرى، وسنظل نفاجئ العدو في كل وقت وفي كل مكان"، مستذكراً قول الله تعالى "فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين".



رام الله - دنيا الوطنوجه الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة رسالة خاصة للأسرى الذي هربوا من سجن "جلبوع" وتمكنت سلطات الاحتلال من إعادة اعتقالهم.