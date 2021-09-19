الاتحاد الأوروبي: من الصعب توفير المساهمة الأوروبية للمخصصات الاجتماعية قبل نهاية العام

أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الأحد، أنه من الصعب توفير المساهمة الأوروبية لمخصصات الشؤون الاجتماعية قبل نهاية العام "للأسف الشديد".









وأضاف عثمان بأن الطواقم الفنية والإدارية في الاتحاد، تعمل على توفير مساهمة أوروبية للسلطة الفلسطينية لمساعدتها على توفير الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة، دون تحديد المبلغ.





وتابع ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين: "فيما يتعلق بمخصصات الشؤون الاجتماعية، فإن الاتحاد الأوروبي يقدم مساهمة شبه ثانوية في هذا الشأن، وبسبب الدعم الأوروبي بشكل عام، "لن يتمكن الاتحاد من توفير المساهمة للمخصصات الاجتماعية".





وختم: بأن الاتحاد الأوروبي يعمل على هذا الموضوع، و"لكن للأسف من الصعب توفير المساهمة الأوروبية للمخصصات الاجتماعية قبل نهاية هذا العام".

رام الله - دنيا الوطنوقال في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إنه كان قد تم في بداية هذا العام، إبلاغ السلطة انو سيتم تأخير تقديم المساهمة الأوروبية لعام 2021، وذلك نظراً لإجراءات مرتبطة بالخطط الثانوية أو ما يتعلق بالمساعدات الأوروبية لكل دول المنطقة.