"التعليم العالي" تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

رام الله - دنيا الوطناستضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، لقاءً مع نقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، لمناقشة موضوعات نقابية وأخرى تخص تطوير هذه الجامعات والكليات.جاء ذلك بحضور الوزير أ. د. محمود أبو مويس، ورئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية مراد عبيد، وممثلين عن وزارة المالية، وديوان الموظفين العام، وهيئة التقاعد.وفي هذا السياق، أكد أبو مويس حرص الوزارة على تطوير كادر الجامعات والكليات الحكومية، بما يسهم في الاستمرار بخدمة ودعم الطلبة لاستكمال تعليمهم، لافتاً إلى أهمية بذل كل جهد ممكن وبالشراكة بين كافة الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمؤسسات التعليم العالي.وأشار الوزير إلى أهمية التكامل في خدمة قطاع التعليم العالي، لافتاً إلى أن أية مطالب للعاملين في الجامعات والكليات الحكومية يجب الاهتمام بها وإقرارها حسب الأصول، لتحقيق العدالة وفق القانون.من جهتهم، قدّم ممثلو النقابة عدداً من المطالب الخاصة بتحسين أوضاع العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، مؤكدين الحرص على تطوير هذه المؤسسات للاستمرار في مسيرة التعليم وتخريج الكفاءات التي تخدم المجتمع الفلسطيني.بدوره، قدّم شتيوي شرحاً حول أوضاع الجامعات الحكومية، مؤكداً محورية دورها في خدمة التعليم العالي الفلسطيني، لافتاً إلى الشراكة والحوار الدائم مع النقابات؛ بما يسهم في تحسين أوضاع العملية التعليمية والارتقاء بمخرجات قطاع التعليم العالي.