شؤون فلسطينية

عصام يوسف: رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها

عصام يوسف: رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها
عصام يوسف
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الهيئة الشعبية العالمية لدعم فلسطين، د.عصام يوسف إن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وإعادة إعماره، وتحسين الظروف المعيشية لسكانه هي حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها.

وأكد يوسف في تصريح صحفي، في تعقيبه على الخطة التي أعلن عنها وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، مؤخراً، أن دولة الاحتلال تمارس الابتزاز بقوت أطفال غزة، ما يعبر عن عنجهية وغطرسة ما انفك الاحتلال عن ممارستها. 

وكان وزير خارجية الاحتلال، يائير لبيد، اقترح خطة حملت اسم "الاقتصاد مقابل الأمن"، وتتلخص حول تحسين الظروف المعيشية في غزة مقابل التزام الفصائل بتهدئةً طويلة الأمد، ويجري تنفيذ الخطة على مرحلتين، تتمثل أولاها في إعادة إعمار غزة وتحسين الظروف الإنسانية، أما الثانية فتتعلق باتخاذ "خطوات اقتصادية شاملة" تضمن تغيير واقع الحياة كليًّا مع ضمان الهدوء التام في غزة.

وأشار يوسف إلى أن "الخطة تهدف لإنقاذ الاحتلال وليس لتحسين ظروف أهالي غزة، سيما بعد فشله في إخضاع مقاومة الشعب الفلسطيني في القطاع لشروطه خلال الحرب الأخيرة على القطاع، التي أعقبت هبة أهالي القدس".  

وأوضح يوسف أن الاحتلال يريد أن يحقق أهدافاً عدة من خلال خطة "لبيد"، من أبرزها إنهاء مأزقه أمام المقاومة التي لم يعد يتنبأ بنتائج مواجهتها، إلى جانب مساعيه بأن يبقى احتلاله للأرض الفلسطينية مريحاً لا يواجه من خلاله أية مقاومة، إضافة لغاياته في أن يكون مجانياً بمعنى أن يلقي بعبء تمويله على دول عربية وإسلامية ودولية. 

وطالب يوسف الحكومات العربية والإسلامية، والمجتمع الدولي بأسره، بتفويت الفرصة على مخططات الاحتلال، مشدداً على أن القانون الدولي ينص على وجوب توفير مقومات الحياة للسكان الخاضعين للاحتلال.

وشدّد يوسف على أن "الشعب الفلسطيني هو من يحتاج الأمن والاستقرار، سيما وأنه يعاني تحت الاحتلال نتيجة الممارسات الإجرامية من إبادة وقهر وعنصرية وتنكيل وتجويع وحصار، وغيرها، وليس المحتل الذي يحظى بدعم من القوى الدولية دون قيد أو شرط". 

وجدّد يوسف دعوته للدول العربية والإسلامية كافة لزيادة دعمها ومساندتها للشعب الفلسطيني، كي يكون قادراً على الصمود على أرضه، حتى نيل حقوقه المشروعة، بعيداً عن مخططات الاحتلال وحيله، الرامية للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، وضمان إبقاء احتلاله إلى الأبد. 

وأفاد يوسف بأن الحل يكمن في إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، إضافة لإنهاء الحصار الظالم وغير الإنساني وغير القانوني على قطاع غزة، وخلاف ذلك فإن إمكانية تحقيق السلام والأمن من خلال المقامرة والمساومة بالحقوق الإنسانية تبقى طرحاً انتهازياً وخيالياً، لا يقبله الضمير والعقل والمنطق.

أخبار ذات صلة

محامي هيئة الأسرى: الأسيران كممجي وانفيعات تعرضا لإطلاق النار مرتين بعد هروبهما من &#34;جلبوع&#34;

محامي هيئة الأسرى: الأسيران كممجي وانفيعات تعرضا لإطلاق النار مرتين بعد هروبهما من "جلبوع"

&#34;التعليم العالي&#34; تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

"التعليم العالي" تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

إدارة سجن &#34;عوفر&#34; تُعيد جزءاً من الإجراءات التّنكيلية والتضييقات بحقّ الأسرى

إدارة سجن "عوفر" تُعيد جزءاً من الإجراءات التّنكيلية والتضييقات بحقّ الأسرى

فارس يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم

فارس يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم

صحيفة إسرائيلية تكشف الجديد حول هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع

صحيفة إسرائيلية تكشف الجديد حول هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع

هيئة الأسرى: طواقمنا تجري الترتيبات اللازمة لزيارة كممجي وانفيعات

هيئة الأسرى: طواقمنا تجري الترتيبات اللازمة لزيارة كممجي وانفيعات

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

المالية بغزة تحدد موعد صرف الطلبات الخاصة بحالات الوفاة (مصاريف الجنازة)

المالية بغزة تحدد موعد صرف الطلبات الخاصة بحالات الوفاة (مصاريف الجنازة)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;التعليم العالي&#34; تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

"التعليم العالي" تلتقي بنقابة العاملين في الجامعات والكليات الحكومية لمناقشة قضايا تطويرية ونقابية

عصام يوسف: رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها

عصام يوسف: رفع الحصار عن غزة وإعادة الإعمار حقوق إنسانية لا يجوز المساومة عليها

فارس يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم

فارس يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

بداية رام الله: الأشغال الشاقة 3 سنوات لمدان بتهمة شهادة الزور

48 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

48 مستوطنًا يقتحمون الأقصى

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة غرب سلفيت

الاحتلال يستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة غرب سلفيت

نادي الأسير: العشرات من الأسرى يعانون من آثار التّنكيل وعمليات القمع الأخيرة

نادي الأسير: العشرات من الأسرى يعانون من آثار التّنكيل وعمليات القمع الأخيرة

منوعات

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن &#34;الهيبة&#34;

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن "الهيبة"

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل &#34;met gala&#34;

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل "met gala"

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل &#34;السيدة زينب&#34; بسبب الراقصة دينا

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل "السيدة زينب" بسبب الراقصة دينا

عربي

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة &#34;نترات الأمونيوم&#34; شديدة الانفجار

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار