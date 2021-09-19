إدارة سجن "عوفر" تُعيد جزءاً من الإجراءات التّنكيلية والتضييقات بحقّ الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكّد نادي الأسير أنّ إدارة سجن "عوفر" تراجعت وكعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التّنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى وأعادت جزءًا منها، والتي كانت قد فرضتها بعد عملية نفق الحرّية مؤخرًا.وأوضح نادي الأسير أنّ أسرى سجن "عوفر" وكخطوة أولية سلموا الإدارة 100 اسم، ومن كافة الفصائل سيشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال إن استمرت بإجراءاتها، وستكون هذه الخطوة مرهونة بموقف الإدارة خلال الساعات المقبلة. لافتًا إلى أنّ جميع أقسام السّجن مغلقة منذ الصباح.وتمثلت الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون مؤخرًا، بعمليات القمع والنقل والتفتيش وإغلاق كافة أقسام الأسرى في السجون، وتقليص مدة الفورة، وإغلاق المرافق كالمغسلة، وحرمانهم من "الكانتينا"، علمًا أن سياسة التضييق على الأسرى تُشكّل أساس الحياة الاعتقالية اليومية التي يواجهونها، إلا أنّ الإدارة قامت بمضاعفتها مؤخرًا.يذكر أن عدد الأسرى في سجن "عوفر" نحو 900 أسير، من بينهم أسرى أطفال.