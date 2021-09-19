صحيفة إسرائيلية تكشف الجديد حول هروب الأسرى الستة من سجن جلبوع

رام الله - دنيا الوطنأفاد الأسرى الأربعة الذين أعيد اعتقالهم بعدما فروا من سجن "جلبوع"، خلال التحقيقات بأنهم قدّموا موعد فرارهم بيوم واحد من الموعد المحدد، وذلك لاشتباههم بأن أحد الحراس أوشك على كشف خطتهم للخروج من السجن.وبحسب صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، فإن الأسرى أقدموا على ذلك بعد اعتقادهم أن الحارس كشف الرمال التي نثروها في أعمدة وأنظمة الصرف الصحي بعد حفر النفق.أكد اثنان من الأسرى، أنه كان من المفترض أن يحصلوا على مساعدة من الخارج بعد الفرار، لكن لم يتحقق لأنهم قدّموا خطتهم بيوم واحد عن موعدها.وفي ذات السياق، ذكرت الصحيفة، أن أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية لم تكن تمتلك أي معلومات عن مكان الأسرى، حيث أن عمليات البحث الأولى تركزت في البحث عن أي مزارعين عرب في المنطقة المحيطة بالسجن.ونقل المحامي أفيغدور فيلدمان عن موكله الأسير الزبيدي، أنه قال في شهادته إنه زحف في النفق لمدة نصف ساعة وربما أكثر، وكان من الصعب عليهم رفع غطاء الفتحة، ولم يكن أحد ينتظرهم في الخارج.وأشار الزبيدي إلى أن كان يعتزم الوصول إلى جنين، لكن بعض الأسرى لم يكونوا يملكون القوة لذلك، ومضت الأيام عليهم صعبة، بحسب موقع (يديعوت أحرنوت).وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أعلن فجر اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات فجر اليوم الأحد في الحي الشرقي لمدينة جنين شمال الضفة الغربية.وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، فرّ ستة أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع شديد التحصين، عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم قبل نحو أسبوع، هم: محمد العارضة ومحمود العارضة وزكريا الزبيدي ويعقوب قادري.