المالية بغزة تحدد موعد صرف الطلبات الخاصة بحالات الوفاة (مصاريف الجنازة)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، عن موعد صرف جميع الطلبات الخاصة بحالات الوفاة (مصاريف الجنازة)، التي تقدم بها الموظفون خلال عامي 2019 - 2020، والتي تم اعتمادها من اللجنة المختصة ووفقا للمعايير المعمول بها.وأوضحت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الأحد، أن ذلك جاء ضمن جهود تحسين آلية الصرف من المستحقات، وبناء على قرار لجنة متابعة العمل الحكومي، والمساعي الحثيثة للتخفيف عن الموظفين في ظل الأوضاع الصعبة، ووفق الإمكانيات المالية المتاحة.وأشارت الوزارة، إلى أن عملية الصرف ستبدأ غداً الاثنين، عبر كافة فروعب بنك البريج والانتاج والوطني، وفقد الاجراءات المتبعة للوقاية من فيروس (كورونا)، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من عملية الصرف بلغ 405 مستفيدين بمبلغ إجمالي 344 ألف شيكل.وأكدت الوزارة على استمرار جهودها وفق توجيهات لجنة المتابعة، لتسريع آليات الصرف من المستحقات للمستفيدين وتصفير قوائم الانتظار، حيث تم سابقا تصفير كشوفات الزواج والعلاج للأعوام السابقة، إضافة لصرف مبالغ مالية للموظفين الذين هدمت بيوتهم خلال العدوان الأخير.