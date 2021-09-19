شؤون فلسطينية

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم
رام الله - دنيا الوطن
حذر الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود نقطة فوق حرف العين في كلمة "عليما " ففي الآية 39 من سورة النساء وردت الكلمة "غليما" بدل "عليما".

وأوضح أن هذه النسخة صادرة عن الدار اللبنانية في بيروت، بتصريح رقم (41) الصادر في 26/4/2015م، عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.

وناشد حسين المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.

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