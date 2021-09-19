رابطةُ الأسرى والمحررين: مسيرةٌ قُطريةٌ مساءً باتجاهِ سجنِ الجَلَمة

رام الله - دنيا الوطنتُنَظَّمُ اليومَ مسيرةٌ قُطريةٌ منَ القرى والبَلْداتِ في الدَّاخلِ باتجاهِ سِجنِ الجَلَمة مساءَ اليوم، حيثُ يقبعُ الأسرى الأربعِ المعادِ اعتقالُهم ويخضعونَ للتحقيقِ والتنكيلِ والتعذيب.وقال رئيسُ رابطةِ الأسرى والمحررينَ في الدَّاخل منير منصور اليومِ الأحد، إنَّ هذهِ الوَقفةَ وهذه الفَعالياتِ تأتي لتوجيهِ رسالةٍ بأنَّ أبناءَ شعبَنا وكلَّ قُواهُ معَ قضيةِ الأسرى ولنْ يترِكُوهُم وحيدينَ، ومنعِ استفرادِ إدارةِ مصلحةِ سجونِ الاحتلالِ وقُواتِ القَمعِ منَ التَّنكيلِ بهم.