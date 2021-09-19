والد الأسيرِ كممجي: نجلي سلم نفسه حرصًا على سلامة البيت الذي تواجد به

رام الله - دنيا الوطنقالَ فؤاد كممجي والدُ الأسيرِ أيهم إنَّ نجلَهُ اتصلَ بهِ وأبلَغَهُ بقرارِ تسليمِ نفسِهِ لقُواتِ الاحتلالِ حِرصًا على سلامةِ البيتِ الذي تواجدَ فيه، بعدَ تهديدِ الاحتلالِ بقصفِ البيتِ وهدمِه.وأضاف كممجي في حديث لإذاعة صوت فلسطين أنَّ الحريةَ مطلَبٌ شرعيٌّ وهو ما قام به نجلُهُ أيهم إذْ سعى لأجلِ الحريةِ بعدَ أنْ عانى الأَسْرَ والمطارَدَةَ منْ قِبَلِ الاحتلال.ووجَّه كممجي تحيةً لأهلِ البيتِ الذي كانَ يتواجدُ فيه أيهم، وقالَ إنَّإيواءَهُم لَهُ لا يقلُّ بطولةً عمَّا قامَ بِهِ نجلُهُ ورِفاقُه.