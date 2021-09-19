بحر يدين اعتقال أبطال نفق الحرية ويدعو لاستراتيجية وطنية لتبيض سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطندان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر إعادة اعتقال الاحتلال للأسيرين الفارين مناضل انفيعات وأيهم كممجي، معتبراً أن رسالتهم وقضيتهم وصلت للعالم كله وهي أنهم تواقون للحرية والحياة الكريمة، حتى مع إعادة اعتقالهم.وقال د. بحر في تصريح صحفي أصدره عقب إعادة اعتقال الأسيرين انفيعات وكممجي :"إن اعتقال الأسرى الستة الذي فروا من سجن جلبوع عبر نفق الحرية، لا يعني نهاية القصة، بل لا زالت الصفعة التي وجهوها للاحتلال مدوية، ولن تمحى آثارها أبداً، حيث زعزعت أركان وصورة أمن الاحتلال، وأبدت هشاشته".وأضاف " أن انتصار نفق الحرية سيكون ملهماً لكل الأسرى الأبطال وللفصائل الفلسطينية، وأن ما جرى سيكون وقوداً لكل الفلسطينيين من أجل العمل على تحرير الأسرى وتبيض سجون الاحتلال".وشدد د. بحر على ضرورة أن تبادر فصائل المقاومة وأن تأخذ زمام المبادرة في تحرير كل الأسرى وخاصة أبطال عملية نفق الحرية المعاد اعتقالهم، داعياً لاستراتيجية وطنية شاملة لتحرير الأسرى ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحقهم.