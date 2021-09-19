مجدلاني: قضيةَ الأسرى لم تَعُدْ قضية محلية بفعلِ العملية البطولية التي نفذَها أسرى جلبوع

رام الله - دنيا الوطنقال عضوُ اللجنةِ التنفيذيةِ لمنظمةِ التحرير أحمد مجدلاني إنَّ قضيةَ الأسرى لم تَعُدْ قضيةً محليةً بفعلِ العمليةِ البطوليةِ التي نفذَها ستةُ أسرى وانتزاعِهم حريَّتَهم عبْرَ نفَقٍ حفرُوهُ بأيديهم.وقال مجدلاني في حديثٍ لإذاعةِ صوتِ فلسطين، صباحَ اليومِ الأحد، إنَّ هذه العمليةَ البطوليةَ أعادَتْ قضيةَ الأسرى إلى الصَّدارةِ وواجهةِ الأحداث، وسلَّطَتْ الضَّوءَ على نِضالاتِ الأسرى ونضالِ شعبِنا لنيلِ الحريةِ والاستقلال، وفنَّدَتْ مَقولةَ الاحتلالِ بأنَّ الأسرى هم سُجُناءُ جِنائيون.وبين مجدلاني أنَّ قضيةَ الأسرى ستكونُ على رأسِ أعمالِ القِيادةِ في أعمالِ الجمعيةِ العامةِ للأممِ المتحدة، لافتًا إلى أنَّ قضيتَهم ستنالُقَبولًا وتعاطفًا دَوليًّا، وسيكونُ هناكَ استعدادٌ أكبرُ منَ الدُّولِوالمنظماتِ لدَعْمِ قضيةِ الأسرى.