الفتياني: الأسرى بوحدتِهم حقَّقُوا إنجازاً كبيراً بكسرِ إرادةِ السَّجَّان

رام الله - دنيا الوطنقال أمينُ سرِّ المجلسِ الثوري لحركةِ فتح ماجد الفتياني إنَّ أسرانا بوِحدتِهم حقَّقُوا إنجازاً كبيراً بكسرِ إرادةِ السَّجَّانِ واستعادةِ حقوقِهم، حيثُ كان لعمليةِ تحريرِ الأسرى الستِّ لأنفسِهم وقْعٌ كبيرٌ على الاحتلال، حيثُ أسقَطَتْ كلَّ نظرياتِ الأمنِ وعَنْجَهِيَّةِ جيشِه.وأعرب الفتياني في حديثٍ لإذاعةِ صوتِ فلسطينَ صباحَ اليومِ الأحد، عن أمَلِهِ بأنْ تنعكسَ هذه الوِحدةُ التي جسَّدَها أسرانا الأبطالُ من مختلفِ فصائلِهِم على فصائلِ العملِ الوطني خارجَ السجون؛ لأنَّها طريقُنا نحوَ الانتصارِ في مواجهةِ هذا الاحتلالِ وسياستِهِ العنصرية.وأضاف الفتياني أنَّ الجهدَ المطلوبَ اليومَ هو المزيدُ منَ الحِراكِ على المستوى الشعبي والدَّولي لتبقى هذه القضيةُ حاضرةً من خِلالِ ضغطِ شركائِنا أيضًا ممن يؤمنونَ بالحريةِ والعَدالةِ الإنسانيةِ على امتدادِ هذا العالَمِ الذي أصبحَ قادِراً على المقارنةِ والاستيعابِ والتقريرِ فيما يتعلقُ بعَدالةِ قضيتِنا في مواجهةِ إسرائيلَ القوةِ القائمةِ بالاحتلال.