شؤون فلسطينية

النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية استبدال رخص القيادة

النقل والمواصلات بغزة تعلن عن آلية استبدال رخص القيادة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة اعتماد آلية استبدال رخص القيادة الصادرة من خارج البلاد بما يضمن تنظيم العمل وتطويره جاء ذلك استناداً لقانون المرور الفلسطيني.

حيث أكدت الوزارة أن الهدف من هذا القرار التخفيف على المواطنين الحاصلين على رخص القيادة من دول أخرى

وتابعت الوزارة أنه لإتمام المعاملة يجب إبراز الرخصة الأصلية التي صدرت خارج البلاد أمام الموظف واجتياز الفحص الطبي المقرر قانوناً وفي حال انتهاء الرخصة التي صدرت خارج البلد أكثر من سنه يتم اجتياز فحص نظري مخفف واجتياز الفحص العملي العادي الذي تقرره سلطة الترخيص.

وأضافه الوزارة أنه عند فقدان الرخصة الأصلية يتم إحضار إفادة بحيازة الرخصة من دولة المنشأ مصدقة حسب الأصول لدى سفارة فلسطين واستبدال رخصة القيادة الخارجية حتى الدرجة " 2 " ملاكي فقط.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تسعى في تقديم التسهيلات للمواطنين من خلال العديد من القرارات التي تخص رخص القيادة والمركبات.

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