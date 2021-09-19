8 وفيات و1113 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات وفاة و1113 إصابة جديدة، بعد إجراء 3324 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصحة في تقريرها حول الحالة الوبائيّة في قطاع غزة تعافي 1805 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين 155296 إصابة، فيما إجمالي الحالات النشطة 19385 حالة، بالإضافة إلى إجمالي المتعافين 155296 حالة.وبينت أن إجمالي الوفيات 1282 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 407 حالة، بالإضافة إلى إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 252 حالة.وحول التطعيمات، فإن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 376417 شخصا.