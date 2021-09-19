التنمية بغزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين حول صرف المنحة القطرية

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين حول صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة.أكد وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، على أن عدد المنتفعين من صرف المنحة القطرية حوالي 93 ألف مستفيد في الدفعة الشهرية الواحدة.وقالت التنمية في بيان صحفي: "جاري صرف المنحة من خلال الأمم المتحدة، وذلك على دفعات، حيث يتم إعلام المستفيدين باستلام المنحة من خلال رسائل نصية قصيرة تتضمن كود المنحة".وأضافت: "بعد انتهاء توزيع هذه الدفعة المتوقع نهاية الأسبوع الحالي سيتم حصر من لم يتمكنوا من استلام المنحة بسبب خلل في بيانات الاتصال والمتعلقة بأرقام جوالاتهم"، مردفة: "سيتم نشر رابط الكتروني حكومي لإتاحة المجال لتحديث البيانات الخاصة بهم والتأكد من وجود دفعة لهم".