التنمية بغزة تصدر تنويهًا مهمًا للمواطنين حول صرف المنحة القطرية
أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الأحد، تنويهًا مهمًا للمواطنين حول صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة.
أكد وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة ، على أن عدد المنتفعين من صرف المنحة القطرية حوالي 93 ألف مستفيد في الدفعة الشهرية الواحدة.
وقالت التنمية في بيان صحفي: "جاري صرف المنحة من خلال الأمم المتحدة، وذلك على دفعات، حيث يتم إعلام المستفيدين باستلام المنحة من خلال رسائل نصية قصيرة تتضمن كود المنحة".
وأضافت: "بعد انتهاء توزيع هذه الدفعة المتوقع نهاية الأسبوع الحالي سيتم حصر من لم يتمكنوا من استلام المنحة بسبب خلل في بيانات الاتصال والمتعلقة بأرقام جوالاتهم"، مردفة: "سيتم نشر رابط الكتروني حكومي لإتاحة المجال لتحديث البيانات الخاصة بهم والتأكد من وجود دفعة لهم".
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