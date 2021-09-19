تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت





ويتبعهم قطاع شركات الوساطة المالية بستة إخطارات، فقطاع شركات الاستثمار بإخطارين اثنين فقط، وذلك عن السنة المالية الماضية (2019 /2020)، فيما غاب تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريون عن قائمة المخطرين.



وطلبت وحدة التحريات معلومات من الجهات المختصة لتعزيز المعلومات المتلقاة من الجهات المخطرة، حيث أشار التقرير إلى (635) طلباً من خمس جهات، بينها (186) من وزارة الداخلية و(131) من وزارة التجارة و(112) طلباً للمعلومات من وزارة العدل، و(105) من الإدارة العامة للجمارك، و(101) من الشركة الكويتية للمقاصة.



وأشار التقرير إلى أن الوحدة تقوم بإبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه من أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب، مبيناً أن عدد البلاغات التي أحيلت إلى النيابة العامة والجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ (330)، بواقع (88) خلال السنة المالية الأخيرة و(132) في 2018 /2019 و(110) في 2017 /2018.





رام الله - دنيا الوطنبلغ عدد الإخطارات التي تلقتها وحدة التحريات المالية حول الاشتباه بغسل الأموال خلال السنة المالية الماضية (1059) بلاغ، أحيل منها (88) بلاغاً إلى النيابة العامة.ووفقاً للتقرير الذي حصلت (الراي) الكويتية على نسخة منه، فقد تراجع عدد الإخطارات في 2019/ 2020 بنحو 37% عن 2018 /2019 التي سجلت 1687 إخطاراً.وحصل قطاع البنوك على النسبة الأعلى لجهة عدد الإخطارات بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب حيث بلغت 67.3% بما يعادل (713) إخطاراً، ويليه قطاع شركات الصرافة بنسبة 32% بـ (338) إخطاراً.