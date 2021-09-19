أمريكا تعتزم تقديم 500 مليون جرعة من لقاح (كورونا) للدول الفقيرة

رام الله - دنيا الوطنتعقد السلطات الأمريكية محادثات مع شركة (فايزر) الأمريكية لشراء (500) مليون جرعة من اللقاح المضاد فيروس (كورونا)، للتبرع بها عالميًا، وتسليمها إلى الدول الفقيرة.وبحسب وكالة (بلومبيرغ)، فإن من المتوقع الإعلان عن صفقة في الأيام المقبلة، قبيل قمة (كوفيد الدولية) المقرر إجراؤها في 22 أيلول/ سبتمبر الجاري، والتي دعا إليها الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأشارت الوكالة، إلى أن البيت الأبيض كان قد وقع صفقة مماثلة مع شركة (فايزر) في حزيران/يونيو الماضي، مشيرة إلى أن توريد اللقاح يجري بشكل بطيء.