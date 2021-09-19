شؤون فلسطينية

جبارين: المقاومة تعمل لإتمام صفقة تبادل مشرفة يكون ضمنها الأسرى الستة

جبارين: المقاومة تعمل لإتمام صفقة تبادل مشرفة يكون ضمنها الأسرى الستة
رام الله - دنيا الوطن
أكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مسؤول ملف الأسرى فيها، أن اعتقال أيهم كممجي ومناضل انفيعات، لن يؤثر على عزم الفلسطينيين وإصرارهم على تحرير الأسرى، وجعل هذا الملف ملفًا استراتيجيًا يقف على صدارة  نضالهم لتحرير الأسرى.

وأشار جبارين، في تصريح له، صباح اليوم الأحد، تعقيبا على اعتقال قوات الاحتلال الأسيرين كممجي وانفيعات في مدينة جنين، فجر اليوم الأحد، إلى أن قيادة المقاومة تعمل من أجل إتمام صفقة تبادل مشرفة للأسرى والشعب الفلسطيني يكون الأسرى الستة ضمن أبطالها.

ووجه جبارين التحية لأبطال ملحمة نفق الحرية في سجن جلبوع، الذين قدموا نموذجًا ملهمًا لكل أحرار شعبنا، ورسموا باقتدار أسطورة الفلسطيني المقاوم، وأثبتوا أن الحقوق تنتزع انتزاعًا ولا تستجدى، وأن شعاع الحرية الذي سطع من جلبوع وزرع أملًا بنيل الحرية والخلاص لن ينقشع.

وقال: "سيظل أسرانا ماضين على طريق الحرية، ولن يغطي اعتقال البطلين على حجم الانتصار الذي وضع العدو في حجمه الطبيعي ألعوبة يسخر منها الجميع".

وأضاف: "ستبقى جنين ومخيمها حصنًا متينًا، ومهدًا للثوار، وشوكة في حلق المحتلين، وسيظل شعبنا العظيم سورًا عاليًا، ودرعًا قويًا يحتضن ويدافع عن الأسرى الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل القضية، وشعبنا ومقاومته لن يبخلوا في تقديم التضحيات من أجل حريتهم".

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