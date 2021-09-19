الجهاد الإسلامي: ندعو الأجنحة العسكرية للبقاء في حال استنفار للذود عن أسرانا الأبطال

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إن الصراع سيبقى مفتوحاً واعتقال المجاهدين كممجي ونفيعات لن يمحو الأثر الذي حققته كتيبة جنين.وعاهدت الجهاد في بيان لها الله تعالى ثم الأسرى الأبطال وأبناء الشعب الفلسطيني والأمة أن تواصل العمل من أجل تحرير الأسرى، وأن يبقي هذا العمل واجباً من أهم الواجبات وأكثرها الحاحاً وأولوية.ودعت حركة الجهاد الإسلامي الأجنحة العسكرية المقاومة للبقاء في حال استنفار وجاهزية عالية للذود عن أسرانا الأبطال، فالمعركة لا زالت مستمرة والحساب لن يغلق بعد ولن يغلق إلا برحيل العدو عن كل شبر من أرضنا.وحملت "العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن مساس بحياة الأسرى من أبطال كتيبة جنين، وإخوانهم الأسرى داخل السجون وفي العزل الانفرادي الذين تدخل معركتهم مع السجانين ومصلحة السجون يومها الـ 14".ووجهت الجهاد التحية لأهلنا ولأبناء شعبنا في كل مكان، ودعت لاستمرار فعاليات ومسيرات الغضب نصرة لأسرانا.ودعت لمسيرات مساندة لأهالي أبطال كتيبة جنين من كافة مناطق الضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948.