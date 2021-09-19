عربي

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر
اكتشاف في معبد تل الفراعين (بوتو)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمعبد تل الفراعين (بوتو)، عن اكتشافها بعض الأدوات المستخدمة في الطقوس الدينية بالمعبد بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ضمن خطة الحفائر الأثرية التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار.

وقال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار: "يعد هذا الاكتشاف من الاكتشافات الهامة، نظراً لأنها تضم الأدوات التي استخدمت فعلياً في القيام بأداء شعائر وطقوس الخدمة اليومية الدينية للمعبودة حتحور".

وأضاف وزيري: "يرجح أنه تم وضعها بشكل سريع أسفل مجموعة من الكتل الحجرية المرصوصة بشكل منتظم أعلى تبة من الرمل في جنوب معبد الألهة واجيت بتل الفراعين بوتو"، وفق (مصري اليوم).

وبدوره قال أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية: "إن هذا الكشف يضم جزءاً من عمود من الحجر الجيري على هيئة المعبودة حتحور، ومجموعة من المباخر المصنوعة من الفيانس أحدهما برأس المعبود حورس، ومجموعة من الصلاصل التي استخدمت في الطقوس الدينية والاحتفالية للمعبودة حتحور".

وتابع عشماوي: "وتماثيل صغيرة للمعبودة تاورت والمعبود جحوتي، وكرسي صغيرة للولادة، وحامل قرابين كبير الحجم، وعين اوجات من الذهب الخالص، وبقايا قشور ذهبية استخدمت في تذهيب بعض القطع الأخرى".

وأشار عشماوي إلى أن البعثة اكتشفت مجموعة رائعة من المناظر المصورة على العاج لسيدات تحملن القرابين، ومناظر الحياة اليومية لأفراس الدلتا بما فيها من نباتات وطيور وحيوانات، وعتب كبير من الحجر الجيري عليه نصوص هيروغليفية بالنقش الغائر.

وأضاف: "إلى جانب جزء من لوحة ملكية لملك يؤدي طقوس دينية بمعبد بوتو، وبعض القطع مسجل عليها نصوص وأسطر هيروغليفية، والألقاب الخمسة للملك بسماتيك الأول، واسم الملكين (واح ايب رع) و(أحمس الثاني) من ملوك الأسرة (٢٦)".

من جانبه، قال حسام غنيم مدير عام آثار كفر الشيخ ورئيس البعثة: "إن البعثة اكتشفت أيضا مبنى ضخم من الحجر الجيري المصقول من الداخل يمثل بئر للماء المقدس المستخدم في الطقوس اليومية، كما تم الكشف عن الطبقات العليا للتل من حمام بطلمي من الطوب الأحمر عليه طبقة بلاط، ويتكون من صالة بانيو وحوض للمياه ومكان لتسخين المياه، والحمام كله يخضع لدورة مائية على أعلى مستوى من حيث تزويده بالمياه أو صرفها خارجه".





أخبار ذات صلة

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة &#34;نترات الأمونيوم&#34; شديدة الانفجار

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار

السعودية: تراجع عدد الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى 68 حالة

السعودية: تراجع عدد الإصابات اليومية بـ(كورونا) إلى 68 حالة

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة (كورونا)؟

ما العقار الطبي الجديد الذي تسعى مصر لتوفيره في مواجهة (كورونا)؟

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور البحرين نهاية الشهر الجاري

وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط

وزير خارجية المغرب يدعو وزراء إسرائيل لزيارة الرباط

ميقاتي: إدخال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان

ميقاتي: إدخال الوقود الإيراني انتهاك لسيادة لبنان

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

جبارين: المقاومة تعمل لإتمام صفقة تبادل مشرفة يكون ضمنها الأسرى الستة

جبارين: المقاومة تعمل لإتمام صفقة تبادل مشرفة يكون ضمنها الأسرى الستة

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة والقدس

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

البرغوثي: الأسرى البواسل وجهوا لطمة للأمن الإسرائيلي وسببوا له خسائر بالملايين

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه

الديمقراطية: تدعو قيادة المنظمة والسلطة لمراجعة سياستها في ضوء تصريحات بينيت وأركانه

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

وفاة شاب بحادث سير قرب بلدة أبو غوش

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم

الاحتلال يعتقل فتى ويستدعي أسيرًا محررًا من بيت لحم

ارتفاع على أسعار الدجاج والبيض في أسواق غزة

ارتفاع على أسعار الدجاج والبيض في أسواق غزة

منوعات

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد أحدث ظهور لعبلة كامل بعد غياب طويل

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد كيف ردت رنا سماحة على متابعة انتقدتها بسبب حملها

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

شاهد: فيفي عبده تصدم جمهورها بعدد زيجاتها العرفية

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

للمرة الأولى.. درة توضح علاقتها بانفصال عمرو دياب ودينا الشريني

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن &#34;الهيبة&#34;

شاهد: تيم حسن ينشر تفاصيل غامضة عن "الهيبة"

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

لهذا السبب.. أيتن عامر تتعرض للتهديد الجاد

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: فوز الفهد تحدث ضجة بفيديو منزلها الجديد ومكتبها الخاص

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: وصلة رقص لنادين وقصي خولي تحدث ضجة واسعة

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل &#34;met gala&#34;

شاهد: سمية الخشاب تثير الجدل بانتقادها لأزياء النجمات في حفل "met gala"

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل &#34;السيدة زينب&#34; بسبب الراقصة دينا

الجمهور يشن هجوم حاد على مسلسل "السيدة زينب" بسبب الراقصة دينا

عربي

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

تقرير: (1059) شبهة غسل أموال خلال سنة واحدة في الكويت

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

شاهد: اكتشاف أثري جديد في معبد بكفر الشيخ في مصر

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

زلزال بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال شرق الكويت

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة &#34;نترات الأمونيوم&#34; شديدة الانفجار

وزير الداخلية اللبناني: ضبطنا 20 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار