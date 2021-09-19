قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل جديدة حول اعتقال كممجي وانفيعات بجنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت قناة (كان) الإسرائيلية، تفاصيل جديد حول عملية اعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، فجر اليوم الأحد في مدينة جنين، واللذين هربا من سجن جلبوع برفقة أربعة أسرى اخرين ، قبل عدة أيام.وأكد ايتاي بلومنتال، المراسل العسكري لقناة (كان)، أن الاسير نفيعات كان في مدينة جنين لبضعة أيام الأسبوع الماضي، وبعد ورود معلومات استخبارية من الشاباك عن وجوده مع كممجي في بناية بالحي الشرقي للمدينة، تقرر تنفيذ العملية؛ خوفا من محاولة الاثنين التوجه الى داخل المخيم، حيث يتواجد مسلحون هناك، وبالتالي فإن ذلك يمكن ان يعرض قوات الجيش للخطر جراء حدوث اشتباكات عنيفة.وقال بلومنتال: "غادرت القوات لتنفيذ المهمة إلى المبنى حوالي الساعة 1 ليلاً، لكن أثناء تحركها وردت معلومات استخبارية عن تحركهما لمبنى آخر (قريب) وتم توجيه القوات هناك".