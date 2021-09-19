قطر تجلي 28 أمريكيا من العاصمة الأفغانية (كابل)

رام الله - دنيا الوطنذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن طائرة تابعة لخطوط الطيران القطرية أجلت (28) أمريكيا من العاصمة الأفغانية كابل.وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي، أمس السبت: "يمكننا أن نؤكد أن رحلة طيران تابعة للخطوط القطرية، غادرت أمس كابل وعلى متنها (28) مواطنا أمريكيا وسبعة من حاملي تصاريح الإقامة القانونية في الولايات المتحدة ونحن ممتنون للسلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات معنا".وتابع برايس : "أن المجتمع الدولي يرحب بتعاون (طالبان) في هذه الرحلات، وسنواصل العمل معا لضمان تمتع المواطنين الأمريكيين والأفغان بحرية كاملة في الحركة".الجدير ذكره، أن القوات الأمريكية غادرت أفغانستان في 31آب/ أغسطس، وبذلك ينتهي الوجود العسكري الأمريكي في هذه الدولة الذي استمر (20) عاما.