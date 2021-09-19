من أكثر الدول تضرراً بفيروس (كورونا)؟





رام الله - دنيا الوطنذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بـ (كوفيد-19) في العالم إلى أكثر من 228 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من4.6 مليون وفاة.ووفق بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس (كورونا) في العالم (228.113.556)، وإجمالي الوفيات(4.685.144)، وفق(روسيا اليوم).فيما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول، من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ(673464) حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها (42.048.376).تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ(590508) حالة فاة، وإجمالي الإصابات(21.230.325).في حين تأتي الهند المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات(444529)، وإجمالي إصابات (33.417.390).وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ(270538) وإجمالي إصابات (3.552.983).وفي المرتبة الخامسة بيرو بإجمالي وفيات (198948)، وإجمالي إصابات (2.165.533).وسادسا روسيا بإجمالي وفيات (193891)، وإجمالي إصابات (7.150.244).وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات (140323)، وإجمالي إصابات (4.188.529).وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات (135478) وإجمالي إصابات (7.435.493).وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات (130284)، وإجمالي3 إصابات (4.632.275).تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات (125860)، وإجمالي إصابات (4.939.251).