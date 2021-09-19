(خرقاً خطيراً) داخل طائرة الرئيس الأميركي الجديدة

عثرت قوات الأمن الأمريكية، على زجاجتي كحول فارغتين في إحدى طائرتين للرئيس الأميركي، ويجري وضع اللمسات الأخيرة عليها.وأفادت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن مصادر قولها: "إن الحادثة وقعت في وقت سابق من سبتمبر الجاري في مقر شركة بيونغ الأميركية في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس".وأضافت: " أنه تم فتح تحقيق في اكتشاف زجاجتي تكيلا على متن إحدى الطائرتين"، مشيرة إلى أنه لا يمكن حتى الآن كشف أين كانت تلك الزجاجتين؟وتابعت: "إن الأمر يمثل خرقا خطيرا، فهو يتصل بالكحول وبطائرة يجب أن تكون محاطة بسرية شديدة، علما بأن تناول الكحول ممنوع منعا باتا في منشآت شركة بيونغ، حتى لا يؤثر على عملهم".ويشار إلى أن العاملون يحتاجون في تصنيع هذه الطائرة إلى تصاريح أمنية معقدة حتى يتمكنوا من الوصول إلى مقر عملهم.ويطلق على طائرة الرئيس الأميركي إير فورس ون، وهي مزودة بنظام دفاعي مضاد للصواريخ.