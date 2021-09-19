المقاومة الشعبية: اعتقال كممجي وانفيعات لن يوقف مسيرة الحرية وانهاء الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكدت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، أن اعتقال الاحتلال للأسيرين أيهم كممجي ومناضل انفيعات، لن يوقف مسيرة الحرية وإنهاء الاحتلال التي بدأها هؤلاء الأسرى الأبطال والذين كسروا هيبة وشوكة الاحتلال الإسرائيلي.وقالت الحركة في تصريح لها، صباح اليوم الأحد: "إن عملية نفق جلبوع البطولية ستظل علامة فارقة في تاريخ مقاومتنا الباسلة في مواصلة طريق النصر مهما حاول الاحتلال أن يصدر مشهد النصر أو الهيبة الأمنية".وأضافت: "إن أسرانا البواسل هم على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية، وتحريرهم قادم لا محالة بإذن الله، وكما تنسموا عبير الحرية في أيام قلائل سيخرجون رغم أنف الاحتلال الصهيوني وجبروته".